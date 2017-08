Mais de cinco mil pessoas da comunidade do Setor Céu Azul e de mais outros sete bairros de Araguaína receberam na manhã desta terça-feira, 29, um ginásio poliesportivo construído na Escola Municipal José Ferreira Barros. Durante a solenidade de entrega, o prefeito Ronaldo Dimas anunciou novos investimentos na área de esportes da cidade, como a criação de uma Escola de Canoagem e Remo.

Segundo o prefeito, o município vai cadastrar até a próxima sexta-feira, 1º de setembro, um projeto no Ministério do Esporte para construir e implantar em Araguaína a escola, com apoio da Confederação Brasileira de Remo.

Essa modalidade esportiva será feita no Lago Azul, o principal cartão postal da cidade. “A gente vai mudar a realidade esportiva e turística da nossa cidade e inserir no calendário nacional esportivo essa modalidade”, afirmou o prefeito.

Desenvolvimento

Sobre o ginásio poliesportivo, Dimas ressaltou a importância da estrutura de qualidade. “É um equipamento importante para a comunidade da região, para o desenvolvimento das crianças que terão uma estrutura adequada para praticarem atividades esportivas e também ter um espaço de lazer”, destacou.

Para o secretário da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Jocirley Oliveira, além de um caráter educacional, o ginásio tem uma propositura social. “O compromisso da gestão é justamente poder oferecer a todos os bairros de Araguaína condições para que a população tenha esses espaços no sentido de poderem realizar e participar de atividades não só esportivas, mas aqui também pode ser desenvolvida outras atividades”, disse o secretário.

Pensando na qualidade de vida dos estudantes e da comunidade, em quatro anos e meio, foram entregues três novos ginásios poliesportivos e dois estão em construção. A cidade ainda recebe o primeiro Parque Esportivo, próximo à Via Lago.

Homenagem

O ginásio poliesportivo recebeu o nome do ex-jogador araguainense Wilson Soares Carvalho, que faleceu em 2013, e era conhecido por todos como “Chico Porco”. O desportista era grande incentivador do esporte na cidade.

A viúva, Selma Soares de Carvalho, a filha Ana Carolina, netos e o cunhado Ildemon Costa Carvalho participaram da solenidade. “Nós só temos que agradecer ao prefeito Ronaldo Dimas. Em tamanha crise que estamos passando no país, nós assistimos aqui um momento de progresso, de seriedade, com a entrega de uma obra de importância social para a comunidade”, afirmou o cunhado do homenageado.

Participaram também da solenidade o deputado estadual Elenil da Penha, o vice-prefeito Fraudneis Fiomare, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcus Marcelo, secretários municipais e comunidade.

Estrutura

O ginásio segue padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tem piso com pintura epóxi, vestiário masculino e feminino, além de ter um ambiente externo todo gramado. A estrutura comporta várias modalidades esportivas como futsal, vôlei, handebol, basquete e atividades lúdicas.

Para a construção da estrutura, teve o investimento no valor de R$ 796.841,68, sendo R$ 509.855,79 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 286.985,89 de contrapartida do Município.