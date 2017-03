Manter a competitividade no mercado requer que a empresa conte, em seu quadro de colaboradores, com profissionais cada vez mais capacitados para desempenhar determinadas funções. Em Araguaína, essa oferta de mão-de-obra, aliada a outros fatores, como logística privilegiada, mercado consumidor, cursos técnicos e matéria-prima, tem atraído cada vez mais investidores e garantido o crescimento das empresas.

Pensando em ampliar a vantagem competitiva de sua empresa, pioneira no segmento de torneadoras em Araguaína, o Durval Santana conta que sempre encontra na cidade e oferta qualificação aos seus 39 colaboradores. “Temos parceria com instituições como o Sebrae, Sesi e Senai, através delas conseguimos a cada três meses ofertar alguma capacitação ou palestra para nossa equipe”, explicou o empresário, que garante que o investimento em qualificação tem retorno garantido para a empresa.

Ao longo dos últimos anos, a equipe participou de cursos como atendimento ao cliente, operador de guincho, solda, prevenção a acidentes de trabalho, saúde do trabalhador, entre outros. “Estou sempre buscando algo novo para ofertar, quando sei que as instituições estão precisando formar turmas para trazer algum curso para a cidade, já incentivo os meus colaboradores a se inscrever e convido as outras empresas do ramo a fazer o mesmo”, afirma Santana.

O Ruberval Ferreira é funcionário da torneadora há 15 anos e, além das outras capacitações, participou, no ano passado, de um curso sobre Segurança na Operação de Guincho. “Já tinha conhecimento de algumas normas, mas não tinha certificação, agora está tudo documentado”, comentou Ferreira, exibindo orgulhoso o certificado.

A auxiliar administrativa Lusimar dos Santos também está na empresa há mais de uma década e disse que se sente motivada e valorizada. “Melhora o relacionamento entre a equipe e mais ainda o atendimento ao cliente”, ressaltou Lusimar.

“A ampla oferta de cursos superiores e técnicos em Araguaína garante às empresas interessadas em se instalar na cidade o pessoal qualificado para atender às suas necessidades, ou pelo menos pessoal capaz de assimilar o conhecimento ministrado nas qualificações que podem ser ofertadas por essas empresas em parceria com as instituições de ensino”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Marzola Júnior.

Capital da Educação no norte tocantinense

Além de importante polo comercial da região Norte do Tocantins e referência para o Sul dos Estados vizinhos Maranhão e Pará, Araguaína vem se consolidando, cada vez mais, como polo educacional, atraindo estudantes de diversas regiões do País.

A cidade conta hoje com 11 instituições de ensino superior, nas modalidades presenciais e tele ou semipresenciais - Educação à Distância (EaD).

Na modalidade presencial, o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Itpac) conta com 15 cursos de graduação e quatro pós-graduações. A Faculdade Católica Dom Orione (Facdo) oferece cinco graduações, sendo três bacharelados e dois tecnólogos, e três pós-graduações. A Faculdade de Ciências do Tocantins (Facit) oferta três cursos superiores, sendo dois bacharelados e um tecnólogo, além de dois cursos técnicos e cinco especializações. A Universidade Federal do Tocantins (UFT) oferta 14 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogos, além de cinco especializações e sete mestrados e doutorados. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) oferta um curso de graduação.

Entre as instituições de EaD estão o Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), Centro Universitário Internacional (Uninter), Faculdade Educacional da Lapa (Fael), Universidade Anhanguera (Uniderp), Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), Universidade Norte do Paraná (Unopar) e Universidade Paulista (Unip).

No ensino técnico, são diversas instituições: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Carlos Chagas (Incar), Prepara Cursos, Qualifica Cursos, Unifutura Cursos, Instituto Embelleze, Evolute Cursos, Complexo Educacional Damásio de Jesus e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), entre outros.