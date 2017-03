No dia 8 de março, quarta-feira, a Associação Comercial e Industrial de Araguaína (Aciara) realiza o 1º Encontro Mulher Empreendedora, no auditório do Senai (Avenida Dom Emanuel), a partir das 18h30.

O evento será promovido pela Aciara Jovem e tem o apoio da Fecomércio Tocantins, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e da Câmara das Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios.

O encontro trará a palestra “Mulher e empreendedorismo, tudo a ver!” com a coaching Tudy Vieira, além de um bate papo de sucesso com mulheres inspiradoras, como as empresárias Cleide Brandão, Cícera Prado (Ponta Pé Calçados) e Eliete Lobo (Quatro Ventos).

Segundo a diretora executiva da Aciara Jovem, Taís Muniz, o principal propósito do encontro é fomentar o empreendedorismo feminino e reunir mulheres para gerar negócios. “Vamos falar também dos obstáculos que ainda existem e as oportunidades do mercado atual. A ideia é criar um ambiente de compartilhamento de experiências”, diz.