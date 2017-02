Geral Educação realiza campanha “Carnaval do Bem” em Taquaruçu Por meio de músicas e teatros, a turma do Proerd conversa com os jovens sobre temas como família, as prioridades na hora de fazer as escolhas, as amizades...

Estado Ações de segurança e campanha educativa reforçam “Carnaval do Bem” no Tocantins Entre os dias 24 e 28 de fevereiro, a Polícia Militar realizará a Operação Carnaval 2017, que tem o objetivo de promover a ordem e a tranquilidade durante o feriado prolongado...

Esporte Paratleta do Reviver confirma vaga nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017 A competição será realizada na cidade de São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, do dia 20 a 25 de março...

Campo Secretaria da Agricultura realiza seminário sobre cadeia produtiva da mandioca em Palmas O evento acontece no auditório Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Tocantins (OCB-TO), em Palmas...

Geral Indústria do Conhecimento do Sesi em Tupirama, Guaraí e Tabocão são revitalizadas Nas três cidades, 1500 exemplares e 10 computadores estão à disposição da comunidade na Indústria do Conhecimento...

Cursos & Concursos Ministério Público recomenda suspensão de concursos em Gurupi Segundo o promotor de Justiça Roberto Freitas Garcia, não foram disponibilizadas vagas para diversos cargos públicos que hoje são ocupados por servidores contratados...